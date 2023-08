Сейчас он находится под наблюдением врачей.

76-летний британский певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. Как сообщает газета Nice Matin, инцидент произошел ночью с 27 на 28 августа.

Сегодня утром его госпитализировали в одну из больниц Монако. Отмечается, что у артиста незначительные травмы, однако наблюдение врачей не помешает.

Стоит отметить, что последние несколько лет проблемы со здоровьем будто преследуют знаменитость. В 2020 году он отменил турне из-за пневмонии, в результате которой потерял голос.

Еще несколькими годами ранее он перенес сложную операцию. Так, в 2017 году у него обнаружили рак простаты. После операции по удалению раковых клеток у него начались осложнения.

Элтон оказался в реанимации, а после чего выяснилось, что у него появилась еще и инфекция. Джон в своих мемуарах рассказывал, что врачи не давали ему никаких гарантий, а даже наоборот говорили тогда, что до смерти ему осталось всего лишь 24 часа.

Чем известен Элтон Джон

Элтон Джон - успешный британский музыкант, получивший массу престижных премий - "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус", "Тони" и другие.

Среди его самых популярных песен такие как "I'm Still Standing", "Sacrifice", "Cold Heart", "Don't Go Breaking My Heart", "Hold Me Closer" и так далее.

Известно, что Элтон Джон оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании.

