Легендарный британский певец Элтон Джон, который ранее обратился к украинке во время концерта, поделился печальным известием в сети. Артист сообщил, что частично потерял зрение и назвал причину.

В своем Instagram он опубликовал пост, в котором рассказал о состоянии своего здоровья. Музыкант отметил, что проблемы со зрением у него начались еще летом, пишет The Washington Post. Знаменитость перенес инфекцию глаз, в результате которой он перестал видеть на один глаз. Сейчас 77-летний исполнитель проходит курс лечения и чувствует себя лучше.

"В течение лета я имел дело с тяжелой инфекцией глаз, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я выздоравливаю, но потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", - написал Элтон Джон.

Процесс лечения музыкант описал, как "чрезвычайно медленный", но медики делают все возможное, чтобы вернуть зрение легенде. Артист выразил благодарность врачам и родным, которые были рядом с ним в сложный период.

"Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер и моей семье, которые так заботились обо мне в течение последних нескольких недель. Я тихо провел лето, восстанавливаясь дома, и я вижу положительный прогресс в моем лечении и выздоровлении", - подытожил певец.

Что известно об Элтоне Джоне

Элтон Джон - один из самых известных британских музыкантов и композиторов. Среди его песен, которые стали хитами, "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind" и "Tiny Dancer".

Он является лауреатом многочисленных наград, в частности, премий "Грэмми", "Оскар", "Эмми" и "Тони". Музыкант основал благотворительный фонд для борьбы со СПИДом, который собрал сотни миллионов долларов для поддержки исследований и программ, направленных на борьбу с этой болезнью.

Стоит отметить, что Элтон Джон также известен своей активной гражданской позицией. Он выступал в поддержку прав ЛГБТ-сообщества и других социальных вопросов.

