Певица примет участие в мероприятии online.

Украинская певица Джамала, которая победила на Евровидении 2016 года, в очередной раз представит нашу страну на мировой арене. В этот раз не на конкурсе, а на благотворительном концерте, который организовывает Южная Корея в поддержку украинцев, пострадавших от агрессии РФ.

Об этом Jamala рассказала в своем Instagram.

"Нас поддерживает Южная Корея. Суперпрогрессивная, демократическая страна со своей совершенно уникальной культурой. Как именно? Сегодня они организуют благотворительный концерт K-POP We All Are One. Событие будет транслироваться в прямом эфире на южнокорейской платформе Coution. Все взносы будут направлены на помощь пострадавшим от войны украинцам. Я также присоединюсь – спою "1944", "Путь домой" и крымскотатарскую народную песню", - написала Джамала в своем блоге.

Напомним, украинская группа KAZKA выпустила песню "I'm Not Ok" о событиях в Украине. Фронтвумен группы Александра Зарицкая записала композицию в польском Кракове.

