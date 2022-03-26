Композиция начинается со звука сирены, который ежедневно слышен в обстреливаемых Россией городах.

Украинская группа KAZKA выпустила песню "I'm Not Ok" о событиях в Украине. Фронтвумен группы Александра Зарицкая записала композицию в польском Кракове.

Клип на песню опубликован в YouTube.

Композицию аписали без клавишника Никиты и играющего на духовых Дмитрия, так как они, по словам Зарицкой, сейчас защищают Украину.

Артистка говорит - главный посыл данной песни - показать на весь мир, что в Украине все "не окей".

"Музыка стала нашей защитой, оружием и рупором. Мы не "окей". И это история каждого украинца и украинки. Это то, что чувствует Украина прямо сейчас", - высказалась KAZKA.

Клип на песню снят в пустом помещении, напоминающем укрытие. В начале видео звучит сирена - звук, который сейчас слышат практически все населенные пункты Украины во время обстрелов со стороны РФ.

В видеоработе показаны обстрелы мирных кварталов, обращения Зеленского и украинцы, бегущие от российских ракет.

Напомним, украинские звезды с плакатами спели гимн в поддержку нашего народа. В видеоролике артисты поют гимн и держат в руках призывы остановить войну, поддерживать украинских военных, которые героически держат оборону.

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