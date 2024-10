Певицу захейтили в сети.

В прошлом известная украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая много лет живет в РФ и поддерживает путинский режим, опозорилась во время выступления на фестивале в Баку. Фанатку диктатора захейтили в сети из-за ее голоса.

Предательница решила спеть знаменитую песню "I Will Always Love You" певицы Уитни Хьюстон. Аккомпанировал ей Дэвид Фостер - известный канадский певец и клавишник.

"Для любого артиста прикоснуться к творчеству великой, любимой Уитни Хьюстон - большая честь и радость, но, когда тебе аккомпанирует сам Дэвид Фостер, легендарный продюсер и 16-кратный обладатель премии Grammy - это что-то невероятное", - написала Лорак.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео с выступления, на котором показалась в черном длинном платье.

Но подписчикам было безразлично на ее внешний вид. Они обратили внимание на ее вокал и отметили, что артистке еще "очень далеко" до уровня такой знаменитости как Хьюстон:

"Не вытягивает абсолютно, кажется, что сейчас лопнет от напряжения"

"Нет той силы и мощности голоса Уитни Хьюстон, пародия"

"Нет, до Хьюстон как до луны и обратно! Не смогла даже дослушать"

"Никогда Лорак не споет эту песню лучше Хьюстон! Вокал не дотягивает до божественного голоса Уитни!"

"До Уитни ей очень далеко!"

К слову, Лорак уже много лет живет в РФ. Она молча поддерживает политику Кремля и полномасштабное вторжение россиян в Украину. Более того, оказалось, что певица планирует стать гражданкой РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Ани Лорак во второй раз выходит замуж. Бойфренд предательницы - испанец Исаак Виджраку - сделал ей предложение в день ее 46-летия.

