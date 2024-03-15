Певица окончательно сошла с ума.

Опальная певица Ани Лорак уже много лет живет и работает в России. Даже во время полномасштабного вторжения в Украину она не одумалась и не осудила преступный режим Кремля.

После 24 февраля 2022 года она осталась жить в стране-агрессора и зарабатывать там кровавые рубли, пока ее родные и близкие живут в Украине под обстрелами.

Сейчас и вовсе появилась информация о том, что предательница подала заявление на получение российского гражданства. По данным росСМИ, об этом сообщают приближенные к знаменитости люди.

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Вполне вероятно, что вскоре Лорак станет гражданкой страны-агрессора. К слову, в России какое-то время ей были не рады, потому что она публично не поддержала войну в Украине, однако сейчас страсти вокруг ее персоны утихомирились и она продолжает выступать на концертах.

Стоит отметить, что многие украинские артисты, которые ранее дружили с Лорак, прекратили с ней любое общение. Например, певец EL Кравчук. Он считает, что Лорак выпила "яд", который превратил ее в чудовище.

Напомним, ранее Тину Кароль обвинили в плагиате на Ани Лорак.

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