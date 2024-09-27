Ани Лорак во второй раз выходит замуж (видео)

Ее бойфренд сделал ей предложение.

Украинская певица Ани Лорак, которая предала свою родину и осталась в России зарабатывать кровавые рубли, поделилась подробностями своей личной жизни.

Не так давно она рассекретила отношения с испанцем Исааком Виджраку, а сегодня, в свой день рождения, она показала, какой романтический сюрприз она ей приготовил.

В ресторане, где пара отмечала 46-летие артистки, Виджраку неожиданно встал на одно колено и сделал Каролине Куек (настоящее имя певицы) предложение руки и сердца.

Исаак обнародовал видео этого момента в своих соцсетях и написал:

"Некоторые подарки длятся вечно. С днём рождения, моя любовь!"

Личная жизнь Ани Лорак

В 2009 году Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крёстной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

В 2019 году Каролина Куек и Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Причина развода озвучена в сообщении, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений:

"Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьёй около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".

В феврале 2023 года стало известно об отношениях артистки с Исааком. До него у нее были романы, однако они не увенчались успехом.

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