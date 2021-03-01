Тело девушки нашли на полу с ссадиной на лбу.

Тело экс-участницы российской фрик-группы Little Big Анны Кастельянос нашли на полу с ссадиной на лбу. Полицейские не исключают, что ее могли убить.

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«Дверь в квартиру была приоткрыта, а на ее лбу обнаружили ссадину. Полицейские не исключают, что ее могли убить. Сейчас проводится вскрытие. По его итогам будет понятно, насильственная это смерть или естественная», – отмечается в сообщении.

Анны Кастельянос: что о ней известно

У Анны была инвалидность 3 группы и ряд хронических заболеваний.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», по предварительным данным, девушка страдала от радикулита и сосудистого заболевания головы. Несмотря на серьёзные диагнозы, она позволяла себе выпивать.

Девушка была самой необычной участницей группы – ее рост около 130 сантиметров. Солистка покинула коллектив в 2016 году.

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Автор: Катерина Шварц