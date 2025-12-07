Певица называет это отвратительным.

Певица, телеведущая и культурный деятель Анжелика Рудницкая эмоционально высказалась о бывших украинских звездах, которые выбрали сторону Российской Федерации.

В интервью Oboz.ua у нее спросили, искренне ли певицы Таисия Повалий и Ани Лорак полюбили "новую землю", о чем они постоянно пытаются заверить других. Рудницкая призналась, что заявления Повалий, которые она видела в социальных сетях, вызывают у нее неприятные ощущения:

"Это так отвратительно и абсурдно, что трудно воспринимать серьезно: девушка из Шамраевки Киевской области рассказывает о "великой России", которая ей дала все. Это, мягко говоря, чушь. Мне кажется, что ею постоянно кто-то руководит, и она поддается этому".

В то же время Ани Лорак, по мнению Рудницкой, мало что на самом деле волнует, поскольку певица сосредоточена на собственном благополучии. "Что касается Ани Лорак, то из того, что вижу, она постоянно в поисках личного счастья. Все остальное ей неинтересно", - пояснила она.

Как известно, Ани Лорак и Таисию Повалий в Украине считают предательницами из-за того, что они продолжили активно работать в России, а также участвовать в концертах, телепроектах и мероприятиях, которые имеют пропагандистский характер. Обе артистки оправдывают российскую агрессию против Украины, хотя и имеют родственников, которые остаются на родине и страдают от войны.

