Знаменитость ставит на паузу свою музыкальную карьеру.

Известная британская певица Адель, которая ранее потеряла сознание на концерте из-за тяжелой болезни, ошеломила новостью поклонников. Артистка сообщила, что хочет взять перерыв в музыкальной карьере.

В интервью для издания ZDF звезда призналась, что уходит на некоторое время с большой сцены. Она не планирует выпускать новых песен и давать концертов. После своего большого музыкального тура Адель хочет сосредоточиться на "некоторых других творческих вещах".

"У меня вообще нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу большого перерыва после этого (тура - УНИАН). Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго", - поделилась певица.

В планах исполнительницы осенью после последних выступлений в Лас-Вегасе, США, отправиться в родную Великобританию. Там Адель хочет провести время с родными и отдохнуть от загруженного графика.

"Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известной. Больше всего, пожалуй, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-то привыкну к этому. Поэтому, оно того стоит... Просто необходимо прийти к балансу", - убеждена звезда.

К слову, это уже не первый раз, когда Адель ставит на паузу свою музыкальную карьеру. Ранее у артистки были проблемы с голосовыми связками, из-за чего она долгое время не давала концертов. В следующий раз певица уходила со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Однако каждый раз знаменитость возвращались с новыми хитами. Поэтому, можно предположить, что на этот раз будет так же.

Среди самых известных композиций Адель, в частности, "Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Hello", "Set Fire to the Rain" и "Skyfall".

Напомним, ранее Адель захейтили из-за платья российского дизайнера, который шил одежду для оккупантов. Украинцы обвинили артистку в поддержке войны.

