Украинцы обвинили артистку в поддержке войны.

Известная британская певица Адель, которая ранее отменила тур из-за проблем со здоровьем, выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье российского дизайнера. Образ для исполнительницы создал модный дом путиниста Валентина Юдашкина, который шил военную форму для захватнических войск.

Исполнительница не приняла во внимание этот факт и заказала платье именно у него. Наряд создавался в течение двух месяцев, однако за это время никто из команды Адель не поинтересовался позицией и работами дизайнера. Как известно, Юдашкин умер в 2023 году, однако его модный дом работает после его смерти.

Артистка в своем Instagram показала фото с выступления и даже решила сделать рекламу российскому бренду. Она оставила отметку модного дома на фото.

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"Великолепная Адель одета в индивидуальное платье от Юдашкина, созданное специально для ее 45-го концерта в Лас-Вегасе. Лаконичное изделие, отражающее ее красоту", - написали путинисты на странице бренда.

На Адель сразу полился шквал критики. Украинцы и иностранцы начали писать ей, что она поддерживает войну, начатую россиянами. Когда в Украине ежедневно гибнут люди, знаменитость покупает платье у россиян, чем помогает российским войскам в войне.

"Имея возможность одеть практически любой бренд в мире, выбрать Юдашкина..."

"Знаете ли вы, что тот же дизайнер разработал армейскую одежду для российской армии, которая сейчас убивает много невинных людей?"

"Адель, ты одна из величайших певиц, но, понимаешь ли, ты, что поддерживаешь войну, надевая это платье?"

"Это бренд, который разработал форму для российских солдат, убивающих мирных жителей и невинных людей в Украине!"

"Поддержка российской экономики - это поддержка войны"

Что известно о Юдашкине

В 2000-х Валентин создавал униформу для российской армии. В 2012 и 2018 году Юдашкин был официальным доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на так называемых "выборах". Он поддерживал лидера РФ и был его горячим поклонником.

По данным пропагандистских СМИ, дочь Юдашкина - модельер Галина - несколько лет назад сбежала из России. Она уехала в Арабские Эмираты, куда и перевезла модный дом. Оттуда и прислали платье Адель.

Понять, что Юдашкин - это российский бренд, легко. В Instagram почти все посты написаны на русском и есть немало фото со звездными путинистами. Поэтому команда Адель не могла ошибиться и сознательно заказала платье именно у этого модного дома.

Напомним, ранее Адель потеряла сознание на концерте из-за тяжелой болезни.

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