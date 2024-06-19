Известная британская певица Адель, которая ранее отменила тур из-за проблем со здоровьем, выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье российского дизайнера. Образ для исполнительницы создал модный дом путиниста Валентина Юдашкина, который шил военную форму для захватнических войск.
Исполнительница не приняла во внимание этот факт и заказала платье именно у него. Наряд создавался в течение двух месяцев, однако за это время никто из команды Адель не поинтересовался позицией и работами дизайнера. Как известно, Юдашкин умер в 2023 году, однако его модный дом работает после его смерти.
Артистка в своем Instagram показала фото с выступления и даже решила сделать рекламу российскому бренду. Она оставила отметку модного дома на фото.
"Великолепная Адель одета в индивидуальное платье от Юдашкина, созданное специально для ее 45-го концерта в Лас-Вегасе. Лаконичное изделие, отражающее ее красоту", - написали путинисты на странице бренда.
На Адель сразу полился шквал критики. Украинцы и иностранцы начали писать ей, что она поддерживает войну, начатую россиянами. Когда в Украине ежедневно гибнут люди, знаменитость покупает платье у россиян, чем помогает российским войскам в войне.
- "Имея возможность одеть практически любой бренд в мире, выбрать Юдашкина..."
- "Знаете ли вы, что тот же дизайнер разработал армейскую одежду для российской армии, которая сейчас убивает много невинных людей?"
- "Адель, ты одна из величайших певиц, но, понимаешь ли, ты, что поддерживаешь войну, надевая это платье?"
- "Это бренд, который разработал форму для российских солдат, убивающих мирных жителей и невинных людей в Украине!"
- "Поддержка российской экономики - это поддержка войны"
Что известно о Юдашкине
В 2000-х Валентин создавал униформу для российской армии. В 2012 и 2018 году Юдашкин был официальным доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на так называемых "выборах". Он поддерживал лидера РФ и был его горячим поклонником.
По данным пропагандистских СМИ, дочь Юдашкина - модельер Галина - несколько лет назад сбежала из России. Она уехала в Арабские Эмираты, куда и перевезла модный дом. Оттуда и прислали платье Адель.
Понять, что Юдашкин - это российский бренд, легко. В Instagram почти все посты написаны на русском и есть немало фото со звездными путинистами. Поэтому команда Адель не могла ошибиться и сознательно заказала платье именно у этого модного дома.
Напомним, ранее Адель потеряла сознание на концерте из-за тяжелой болезни.