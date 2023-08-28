Певица страдает от невыносимых болей в спине.

Британская певица Адель потеряла сознание прямо во время своего сольного концерта. Артистке стало плохо из-за болезни, от которой она страдает уже много лет.

Как сообщает The Sun, знаменитость нашли без сознания за кулисами одного из концертных залов в Лас-Вегасе. Во время выступления Адель стало нехорошо, поэтому она ушла за кулисы, где и упала в обморок.

Команда певицы сразу же бросилась к ней и оказала первую медицинскую помощь. К счастью, им удалось привести в чувство артистку, после чего она продолжила выступление.

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Отмечается, что причиной плохого самочувствия Адель стал радикулит. Певица уже много лет страдает от болей в спине, с которыми ничего не может сделать.

"Они (команда артистки, - УНИАН) подняли меня с пола. Сейчас я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита", - сообщила Адель.

Ранее знаменитость рассказывала, что обычно радикулит обостряется из-за стресса или неправильной осанки. Из-за этого она начала заниматься спортом, но порой болезнь все же напоминает о себе.

Напомним, Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая.

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