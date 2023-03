Как пишут СМИ, мероприятие состоится летом этого года.

В Великобритании летом этого года планируют провести масштабный концерт в поддержку Украины. На нем выступят звезды мирового уровня - U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine, Адель и другие. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на свои источники.

Известно, что мероприятие планируют провести на стадионе "Уэмбли". Средства, полученные в ходе концерта, будут переданы в поддержку Украине, ежедневно страдающей из-за войны, развязанной Россией.

"Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана дата и забронирован стадион "Уэмбли". Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине", - цитирует издание инсайдера.

Видео дня

Сообщается, что концерт будут транслировать во всем мире. Это поможет еще раз напомнить мировой общественности о том, насколько важно не забывать о кровавых действиях Кремля, из-за которых ежедневно гибнут мирные люди.

Напомним, Шон Пенн пристыдил "Оскар" за недостаточную поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: