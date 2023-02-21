Голливудский актер вспомнил, как в 2022 году президенту Владимиру Зеленскому не дали слово на церемонии.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который снял фильм об Украине, высказался о своей работе над данным фильмом, а также упомянул о том, что на прошлогодней церемонии "Оскар" Владимиру Зеленскому не дали слово.

Как пишет издание Deadline, Шон Пенн прокомментировал решение отдать свою статуэтку Оскара Зеленскому. Данный поступок он назвал "маленьким символическим жестом между двумя друзьями". Таким образом Шон попытался пристыдить организационный комитет Оскара за то, что в прошлом году они не дали слово украинскому президенту.

"Это их потеря", - кратко резюмировал Шон Пенн.

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Фильм Шона Пенна об Украине

Голливудский актер и режиссер на Берлинском кинофестивале 2023 представил киноленту "Superpower" (Суперсила) о войне в Украине. Для работы над ней оскароносный актер не боялся неоднократно посещать нашу страну в период активных боевых действий - даже тот роковой день 24 февраля 2022 года Шон Пенн встретил в Киеве.

Изначально задумка фильма заключалась в том, чтобы показать, как актер-комик стал великим политиком, но когда Путин вторгся в Украину и начал убивать мирных людей, задумка изменилась. Факты, показанные в картине, Пенн лично увидел, находясь на территории нашей страны.

"Наша первая встреча состоялась 23 февраля, потом мы вернулись в гостиницу, и в ту ночь полетели ракеты. И если накануне мы видели главу государства в костюме, то в следующий раз, когда мы его увидели, он был в камуфляже. А его страна была в состоянии войны. В фильме он говорит, что родился для этого момента. Мне рассказали, что американцы предлагали ему эвакуироваться, но после нескольких минут разговора нам стало ясно, что он никуда не собирался", - комментировал Шон Пенн.

Напомним, топ-модель Байкова вышла на красную дорожку в платье с посылом для Путина.

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