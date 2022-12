Скорее добавляйте их в свой плейлист.

В 2022 году мировой культурный фонд пополнился новой музыкой, которая буквально разрывала все чарты. Если вы пропустили эти хиты, советуем вам наверстать упущенное - включайте колонки погромче и наслаждайтесь.

Итак, журнал Rolling Stone составил топ-10 лучших песен текущего года.

Пуэрто-риканский артист Bad Bunny подарил этому миру хит "Titi Me Preguntó", который взорвал не только социальные сети, но и все музыкальные чарты. Поэтому именно он оказался на первой строчке этот хит-парада.

На втором месте певица Бейонсе с песней "Cuff It". Прослушивая эту песню, у вас будет ощущение, будто вы находитесь на дискотеке в космосе.

Закрывает тройку лидеров Стив Лейси и его композиция "Bad Habit". В этой песне он поет о разлуке и жажде воссоединиться со своей второй половинкой. При этом ему удалось меланхолическую музыку сделать более заводной.

На четвертой ступеньке хит-парада разместилась Тейлор Свифт с хитом "Karma".

И пятое место заняла Rosalia, выпустив в 2022 году трек "Despechá".

Также в топ-10 лучших треков этого года вошли:

Quavo и Takeoff - "Hotel Lobby"

Pharrell Williams - "Cash In Cash Out"

Бейонсе - "Break my soul"

Гарри Стайлс - As It Were

Drake - Jimmy Cooks

Напомним, ранее журнал Time составил список из песен, которые или уже есть в вашем плейлисте, или после их прослушивания окажутся там.

Вас также могут заинтересовать новости: