Американская певица Билли Айлиш пришла на одно из самых важных событий в мире моды, костюмированный бал "Met Gala", в очень нежном наряде.

Девушка надела пышное платье персикового оттенка с глубоким декольте и шлейфом. Также девушка сделала прическу, которая очень напоминает ту, что носила секс-символ 90-х Мэрилин Монро. При этом поклонники нашли сходство Айлиш с российской певицей Ириной Аллегровой.

"Греб**ная кукла", "Похожа на Аллегрову", "Ты уже нашла себе младшего лейтенанта?", "Ослепительна", "Господи, кто их собирает на эти балы?", "На вид 35 лет", - пишут фаны в комментариях.

Артистка получила популярность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

В 2020 году Айлиш стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв все четыре основные номинации: Песня года, Альбом года, Запись года и Лучший новый исполнитель, а также победив в номинации Лучший вокальный поп-альбом.

