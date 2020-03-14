Леся Никитюк снялась топлес (фото)

Поклонники осыпали телезвезду комплиментами.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует без бюстгальтера.

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На снимке она позирует в гостиничном номере, прикрыв обнаженную грудь рукой. В кадре бросается в глаза и сочная попа Никитюк.

"А вам как? Сразу говорю... сися на фото моя", - спросила Леся своих подписчиков.

Ее поклонники в восторге от такой откровенной фотографии: "Огонь!", "Горячая штучка", "Безумно сексуальная".

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.