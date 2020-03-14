Леся Никитюк снялась топлес (фото)
18:44, 14 марта 2020Звезды
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Поклонники осыпали телезвезду комплиментами.
Никитюк поразила новым образом / instagram.com/lesia_nikituk/
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует без бюстгальтера.
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На снимке она позирует в гостиничном номере, прикрыв обнаженную грудь рукой. В кадре бросается в глаза и сочная попа Никитюк.
"А вам как? Сразу говорю... сися на фото моя", - спросила Леся своих подписчиков.
Ее поклонники в восторге от такой откровенной фотографии: "Огонь!", "Горячая штучка", "Безумно сексуальная".
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.
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