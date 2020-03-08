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Леся Никитюк снялась в ультраоткровенном белье (фото)

12:29, 08 марта 2020
Звезды
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Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

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Фото она разместила на своей странице в Instagram. К трусам с прозрачными вставками и с завышенной талией телезвезда подобрала эффектный топ с объемными рукавами. 

Позировала Никитюк в комнате на фоне окна. Снимок с ведущей получился очень "горячим", о чем ей написало множество поклонников в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

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Теги: #фото#Леся Никитюк