Леся Никитюк снялась в ультраоткровенном белье (фото)
12:29, 08 марта 2020Звезды
1031 0
Поклонники теледивы были обескуражены ее откровенным снимком.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.
Читайте такжеАлла Пугачева шокировала странным фото
Фото она разместила на своей странице в Instagram. К трусам с прозрачными вставками и с завышенной талией телезвезда подобрала эффектный топ с объемными рукавами.
Позировала Никитюк в комнате на фоне окна. Снимок с ведущей получился очень "горячим", о чем ей написало множество поклонников в комментариях.
Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter