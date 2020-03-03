Полностью розовая MARUV в образе куклы восхитила поклонников (фото)

Певица продолжила анонсировать новый выпуск своего блога под названием "Новая сила киски".

Эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала яркое "кукольное" фото.

На снимке, опубликованном в Instagram MARUV в образе куклы надувает жвачку, сидя на стуле. Фото оформлено в розовых оттенках. Розовый цвет полностью преобладает на снимке - парик с хвостиками, тени на глазах, жвачка, одежда, задний фон. Оттеняет розовое изобилие только подводка глаз - она черная.

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Таким образом, певица продолжила анонсировать свой новый проект Shlakoblochina, который позиционируется как Альтер Эго MARUV, и выпуск блога под названием "Новая сила киски".

"Shlakoblochina is coming. Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта", - подписала фото MARUV.

"Сила киски это трек? Или факт"; "Взорвешь жопки хейтеров и монашек"; "Прям Марувианская Барби герл"; "Это я называю подарок к праздничку"; "Уже чувствую как у всех подгорит"; "Все ждём "розовую киску"; "Вот тебе и кисуня"; "Бритни Спирс на минималках"; "Шлакоблочина. реально?"; "Ukrainian barbie"; "Волосы цвета жвачки!"; "Кисунька"; "Maruv, какая же вы крутая!"; "Это будет просто разрыв всего"; "Это презерватив у тебя во рту"; "Всё, выкусите, хейтеры, посмотрите на эту шикарную фотку", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее поклонников возмутило слишком откровенное фото MARUV, которое она выставила на своей странице в Instagram, и они начали отписываться от ее страницы. На нем крупным планом изображены ягодицы певицы в эротическом розовом белье.