"Что дальше, порно?": поклонники начали отписываться от Instagram MARUV из-за слишком откровенных фото (18+)

Десятки пользователей начали оставлять свои гневные комментарии.

Поклонников эпатажной украинской певицы MARUV (Анна Корсун, - ред.) возмутило слишком откровенное фото певицы, которое она выставила на своей странице в Instagram, и они начали отписываться от ее страницы.

Читайте такжеMARUV в мехах показала пикантное фото

MARUV анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски» с очень провокативной фотографией.

На ней крупным планом изображены ягодицы певицы в эротическом розовом белье.

Десятки пользователей начали оставлять свои гневные комментарии и отписываться от Instagram-аккаунта украинской певицы.

«Это ужас какой-то, а не творчество... что дальше, порно?! Жесть… отписка»; «Фу, ***, пошлятина. Отписка», «За такое – отписка», «Если нет, чем взять, будем выставлять сраку. Отписка», «Отписываюсь, не интересная», «Отписка», «Марув, почему вы решили, что вид попы нужен слушателю и зрителю? Фу фу фу. ОТПИСКА!!!!!! Разочарование», «Фуууу!!! Ср*ку тут кто-то выставил!!! Все, отписка», «Однозначно отписка... Уважаю ваше творчество, но должны существовать какие-то грани. Следующее фото в растопырку?», «Согласна с многими. Я не ханжа. Но где-то есть черта. Отписываюсь», «Отписалась», - комментировали пользователи.

Другие поклонники MARUV просто отметили, что такие фотографии – это уже перебор.

«Это фото реально деградирующее», «Слишком откровенно, зачем?», «Сельские киски в зоне не прополотой редиски», «Ну это уже вообще! Ты что киска? До такой степени эпатаж уже слишком!», «Фото на грани», «Аня перешла на новый этап эротики», «Явно перебор», «Праституткаааа», «Провокация становится все менее интеллигентной. Жаль» - писали подписчики MARUV.