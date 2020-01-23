Самая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото)

В последнее время звезда часто делится в сети провокационными кадрами.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительным снимком.

Читайте такжеСветлана Лобода сверкнула идеальной фигурой на пляже (фото)

Горячим фото модель поделилась в своих Instagram-stories. В кадре Хадид запечатлена перед большим зеркалом в одних лишь джинсах. Обнаженную грудь Белла прикрыла рукой.

Ранее внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Оказалось, что пропорции ее лица на 94,35 процента близки к совершенству.