Самая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото)
13:17, 23 января 2020Звезды
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В последнее время звезда часто делится в сети провокационными кадрами.
Белла Хадид снялась топлес / Instagram/bellahadid
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительным снимком.
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Горячим фото модель поделилась в своих Instagram-stories. В кадре Хадид запечатлена перед большим зеркалом в одних лишь джинсах. Обнаженную грудь Белла прикрыла рукой.
Ранее внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Оказалось, что пропорции ее лица на 94,35 процента близки к совершенству.
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