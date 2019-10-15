В Лондоне назвали модель с идеальной внешностью

Пропорции лица 23-летней Беллы Хадид на 94,35 процента близки к совершенству.

Внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Читайте также"Ангелом" Victoria’s Secret впервые стала пышнотелая модель (фото)Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Помимо Беллы Хадид, которая заняла первое место в рейтинге хирурга, были протестированы и другие знаменитости. Так, на второе место попала певица Бейонсе, которая получила 92,44 процента, а третьей стала актриса Эмбер Херд – 91,85 процента. За ними последовали певица и актриса Ариана Гранде (91,81), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64) и супермодель Кейт Мосс (91,05).

В список также попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, набравшие 90,91 и 90,51 процента соответственно. Замыкающими в рейтинге стали певица Кэти Перри (90,08) и топ-модель Кара Делевинь (89,99).

Примечательно, что родная сестра лидера Джиджи Хадид не попала в первую десятку.

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