Умерла автор главной музыкальной темы сериала "Друзья"

В США на 73-м году жизни умерла композитор и автор песен Алли Уиллис.

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил источник издания Variety.

Алли Уиллис наиболее известна как одна из авторов композиции «Ill Be There for You» дуэта The Rembrandts. Песня стала музыкальной темой вступительной заставки к сериалу «Друзья».

Композитор также писала песни для Pet Shop Boys, Earth, Wind & Fire и The Pointer Sisters. Алли Уиллис два раза становилась лауреатом премии «Грэмми» за музыку к мюзиклу «Цветы лиловые полей» и фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз».