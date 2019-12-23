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В возрасте 30 лет умерла известная модель Mama Cax

10:21, 23 декабря 2019
Звезды
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Модель активно вела свою страницу в Instagram \ instagram.com/glamourmag

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Накануне Mama Cox жаловалась своим фолловерам на плохое самочувствие, а вчера в ее аккаунте появился пост, в котором сообщается о смерти модели, передает segodnya.ua. Стало известно, что она скончалась в одной из больниц Нью-Йорка 16 декабря.

Mama Cax родилась в США. Большую часть своей жизни она провела на Гаити. В возрасте 14 лет у девушки диагностировали рак костей и легких, а после она перенесла несколько сложных операций, одна из которых завершилась ампутацией ноги.

Случившееся не помешало Каксми стать моделью. В 2017 году она подписала перспективный контракт с агентством Jag Models и активно снималась для брендов Becca Cosmetics, Olay, Chromat.

Большую популярность Mama Cax принесло участие в ежегодных показах белья от Рианны. В течение нескольких лет она была звездой Savage x Fenty и часто появлялась в рекламных кампаниях бренда.

Модель активно вела свою страницу в Instagram. Сейчас на ее аккаунт подписаны более 200 тыс. пользователей.

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