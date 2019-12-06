Известный американский певец показал "анаконду" в трусах - Instagram удалил фото

Снимок получился довольно пикантным, но не непристойным.

Американский певец, музыкант и танцор Джейсон Деруло на своей странице в Instagram опубликовал кадр из новой фотосессии на Бали, на котором позирует в темных плавках.

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Но соцсеть посчитала, что кадр слишком непристойный и удалила его, сообщает Refinery29.

Так, в комментарии под фото один из фолловеров даже в шутку спросил Джейсона, какое животное он прячет в плавках, на что тот ответил: "Анаконду".

Король реггетона возмутился, назвал поступок соцсети дискриминацией и потребовал "вернуть анаконду" обратно - #bringbackAnaconda.

"Что это значит? Я же в нижнем белье! Я ничего не могу поделать со своим внушительным размером", - возмутился Деруло, узнав о решении Instagram.