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Известный американский певец показал "анаконду" в трусах - Instagram удалил фото

14:55, 06 декабря 2019
Звезды
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Снимок уже удален из Instagram

Американский певец, музыкант и танцор Джейсон Деруло на своей странице в Instagram опубликовал кадр из новой фотосессии на Бали, на котором позирует в темных плавках.

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Но соцсеть посчитала, что кадр слишком непристойный и удалила его, сообщает  Refinery29.

Так, в комментарии под фото один из фолловеров даже в шутку спросил Джейсона, какое животное он прячет в плавках, на что тот ответил: "Анаконду". 

Король реггетона возмутился, назвал поступок соцсети дискриминацией и потребовал "вернуть  анаконду" обратно - #bringbackAnaconda.

"Что это значит? Я же в нижнем белье! Я ничего не могу поделать со своим внушительным размером", - возмутился Деруло, узнав о решении Instagram.

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