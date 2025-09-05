Старшая дочь актрисы, 35-летняя Антонина Паперная, проживает в Москве.

Известная украинская актриса Ольга Сумская вместе с младшей дочерью, 23-летней Анной, появилась на презентации новой линии одежды дизайнера Светланы Готочкиной.

Для выхода в свет артистка выбрала длинное шелковое платье солнечного оттенка, поверх которого надела оверсайз пиджак. Ее дочь предпочла стильное черное мини в сочетании с белым топом и жакетом в тонкую полоску. Фото они поделились в Instagram.

Звездная мама завершила образ клатчем под цвет наряда и массивными бусами, а Анна добавила к своему луку яркий акцент - розовую сумочку.

Видео дня

На мероприятии Сумская сфотографировалась и с хозяйкой бренда Светланой Готочкиной, которая в прошлом была в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.

"Это был фантастический показ! Светланочка, поздравляем, наша красавица", - написала она.

Судя по кадрам, актриса с дочерью получили удовольствие от модного вечера, и сделали совместные фото "под крыльями родных самолетов".

Напомним, старшая дочь артистки, 35-летняя Антонина Паперная, проживает в Москве. Она не высказывается о войне России против Украины и вместе с мужем-россиянином воспитывает двоих детей. Ранее Сумская делилась, поддерживает ли она контакт с внуками.

Вас также могут заинтересовать новости: