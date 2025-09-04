У них были хорошие отношения.

Андрей Шевченко, легендарный украинский футболист и экс-тренер национальной команды, прокомментировал смерть итальянского дизайнера Джорджо Армани, назвав его своим другом.

Вечером в четверг, 4 сентября, он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook архивное фото с Армани и короткое сообщение: "Мир теряет человека, который научил его элегантности. Я теряю друга. Спасибо за все, дорогой Джорджо".

Как известно, Шевченко выступал лицом бренда Armani, в частности в рекламных кампаниях и фотосессиях, а также открыл в Киеве фирменный бутик Giorgio Armani. Они поддерживали теплые личные отношения.

Видео дня

Смерть Армани

Как сообщал УНИАН, 4 сентября умер 91-летний Джорджо Армани. Он ушел из жизни дома, после периода болезни, оставаясь активным до последних дней.

Армани был основателем, президентом и креативным директором собственной модной империи, которую создал в 1975 году. Его вклад в мир стиля считается революционным: именно он сделал моду более комфортной, элегантной и универсальной, стер границы между женским и мужским костюмом, а также создал образ современной сильной женщины.

Империя Armani со временем охватила не только одежду, но и аксессуары, парфюмерию, мебель, гостиницы и даже спорт, включая спонсорство футбольных клубов и Олимпийских игр.

Вас также могут заинтересовать новости: