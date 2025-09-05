В списке есть представители знака Овен.

С 5 сентября 2025 года три знака Зодиака вступают в период сильных трансформаций. Квадратура Марса и Юпитера усилит эмоции и мотивацию, давая возможность использовать эту энергию на максимум.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сейчас важно понимать, что мы сами можем влиять на своё окружение. Нет желания сидеть сложа руки и ждать, пока события сами произойдут. Это шанс стать участником мощного сдвига, который изменит все. Для этих трех знаков Зодиака транзит станет решающим моментом. Пора оставить менталитет жертвы - настало время проявлять смелость и решимость, чтобы реализовать желаемые изменения.

Овен

Когда Марс образует квадрат с Юпитером, вы осознаете, что нельзя вечно ждать перемен. Нужно брать инициативу в свои руки и действовать целеустремленно.

5 сентября вы ощутите прилив энергии для того, что долго откладывали. Вы поймете, что привычка откладывать важные дела мешала вам двигаться вперед. В этот день вы решите действовать и исправить ситуацию.

Истинная сила заключается в управлении своей жизнью и поступками. Вам не нужно стремиться контролировать других - важнее быть собой и получать радость от собственной независимости.

Близнецы

Перемены неизбежны, и квадратура Марса и Юпитера подталкивает вас к ним с энтузиазмом. 5 сентября вы почувствуете готовность действовать.

Этот период открывает мощный цикл, который нельзя упускать. Риски кажутся значительными, но награда ещё выше. Ваша смелость и способность адаптироваться помогут легко пройти через любые трансформации и использовать предоставленную силу. Пути назад уже нет - действуйте и наслаждайтесь результатами.

Весы

Если сегодня вы почувствуете необходимость принять важное решение, которое долго обдумывали, сделайте шаг, Весы. Решитесь и завершите процесс.

Во время квадрата Марса и Юпитера интуиция обостряется, поэтому важно прислушиваться к внутреннему голосу. 5 сентября силы будут на вашей стороне, и вы ясно увидите, что нужно сделать для правильного выбора.

День принесет уверенность и внутреннюю силу. Не бойтесь рискнуть - движение к свету и позитиву уже началось. Силу Марса нельзя недооценивать.

