Известная украинская певица показалась с новорожденным сыном и сделала признание (фото)

Исполнительница стала мамой в третий раз.

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова), которая недавно в третий раз стала мамой, рассказала о том, как проходили роды.

По ее словам, они были сложные. В своем Instagram исполнительница назвала причину и поделилась несколькими фото с малышом.

"Мы выписались с сынишкой через 5 дней после рождения. Это были сложные роды, ведь третье кесарево сечение из-за маленького срока не могло пройти без последствий", - отметила она.

По словам СолоХи, в таких случаях нужно, чтобы рядом были настоящие профессионалы и поддержка близких.

"Спасибо моему любимому, который был рядом, моим деткам и друзьям, которые поддерживали меня и всегда были на связи", - добавила певица.

Напомним, ранее УНИАН писал, что певица СолоХа в третий раз стала мамой. Исполнительница родила мальчика и объявила об этом в Instagram: "Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя".

Стоит отметить, что у исполнительницы есть две дочери: Ариана, появившаяся в первом браке, и Ева, рожденная от союза с мужчиной по имени Максим, чью личность артистка предпочитает держать в тайне.

