Также телеведущая рассказала, может ли улыбаться людям, которые ей не нравятся.

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина призналась, что ей знакомо чувство зависти к чужому успеху.

В разговоре с шоу "Утро в большом городе" она рассказала, что для нее успех всегда был очень важным, поэтому иногда чужие достижения не получалось воспринимать позитивно. Ведущая заверила, что теперь у нее такой проблемы нет:

"Это были какие-то профессиональные моменты. Я всю свою жизнь уделяла "достигаторству" и успеху. И было такое, что мне было трудно воспринимать другой успех. Сегодня я успехам других радуюсь. И это одна из моих больших побед, потому что зависть - это суперразрушительная сила, она забирает у тебя жизнь".

На вопрос, может ли она улыбаться в лицо человеку, которого откровенно недолюбливает, Ефросинина ответила так: "Если этот человек меня оскорбил, нагадил, я даже с ним поздороваюсь".

Также телеведущую спросили, за что она может ударить другого человека. По словам блогерши, на этот поступок ее могут толкнуть обиды ее детей и мужа.

Напомним, ранее экс-ведущая Ольга Фреймут заявила, что Маше Ефросининой якобы нравился ее муж.

