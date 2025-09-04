Ведущий показался с загадочной пассией.

Известный украинский ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем неожиданно намекнул на новый роман. Фанаты уже взорвались догадками.

В своем блоге в Instagram Даниэль опубликовал новый интригующий пост. На видео мужчина управляет автомобилем в военной форме, в то время как таинственная девушка пытается привлечь его внимание.

"Love is... (любовь это - УНИАН)", - загадочно подписал ролик Салем.

Лицо незнакомки в кадре не видно. Можно заметить только ее руки и яркий красный маникюр.

На новом видео Даниэль выглядит очень счастливым и искренним. Это заметили и фаны артиста, отметив, что он "аж сияет". Сам ведущий поделился, что действительно окрылен романтическими чувствами.

"Кажется, я влюбился?" - риторически спросил Салем.

Поклонники шоумена уже начали делиться своими догадками, кто же эта загадочная пассия. Они подключили свои детективные способности и проверили соцсети известных украинок на наличие подобного маникюра.

Их внимание привлекла певица Lida Lee, которая к слову недавно намекала на новые отношения. Артистка, подобно Салему, публиковала фото с избранником, не раскрывая его личности.

Стоит отметить, что это не впервые, когда Даниэля и Лиду подозревают в романе. Однако, ранее они опровергали эти слухи.

