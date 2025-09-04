Артисты рассказали, на каких условиях они выступали.

Братья Борисенко, которые стали популярными благодаря шоу "Фабрика звезд", признались, сколько они зарабатывали в начале своей карьеры. По словам артистов, сейчас они имеют гораздо больший доход.

В проекте NABARI Владимир и Александр ошеломили суммой заработков во время "Фабрики звезд". Как оказалось, тогда они получали маленький процент с гонораров.

"В начале карьеры мы не зарабатывали прям много. Мы зарабатывали количеством, но процент был небольшой. Мы получали 10% (с концерта - УНИАН). Кстати, первые 3 года 10% - на двоих. Например, концерт стоил 1000 долларов. На двоих получали только 100 долларов, то есть по 50 за концерт", - вспомнили исполнители.

Братья Борисенко отметили, что тогда подобные условия были нормой, и в 17 лет даже такой заработок был для них очень приемлемым.

"К сожалению, все тогда были при таких условиях. И тогда такие кабальные условия были не только у нас. Типа у нас еще был хороший контракт по сравнению с другими шоу. У нас, как минимум концерты были, потому что у других типа не было ни концертов, еще и вся интеллектуальная собственность принадлежит не тебе. Ну типа как для старта - это реально, как для жизни - нет. Хорошо, что мы это пережили", - признались братья.

Сейчас звезды талант-шоу отошли от сцены и проявляют себя в других сферах. В частности Александр Борисенко рассказал, что совмещает одновременно проекты, связанные с дизайном, режиссурой и монтажом, и зарабатывает значительно больше, чем прежде.

