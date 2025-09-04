Его уже описывают как самый мрачный во всей серии.

Netflix официально представил тизер третьего сезона антологии Monster, который называется "Монстр: История Эда Гина".

Режиссерами выступили Райан Мерфи ("Американская история ужасов") и Йен Бреннан. В новом сезоне Чарли Ханнэм ("Хулиганы", "Багровый пик", "Меч короля Артура", "Джентльмены") перевоплощается в серийного убийцу, который в 1950-х годах ужасал Висконсин своими жуткими преступлениями:

"Его кошмарная история стала вдохновением для легендарных фильмов ужасов, о которых вы непременно слышали. Однако, возможно, вы не знаете его имени. Пока что. В этом октябре антология "Монстр" Райана Мерфи пополняется третьим, самым мрачным сезоном".

Официальная премьера третьего сезона состоится 3 октября 2025 года на Netflix.

Чудовища от Netflix

Сериал-антология успел громко заявить о себе предыдущими сезонами, которые стали настоящими хитами. Первый сезон рассказал об одном из самых известных серийных убийц ХХ века - Джеффри Дамере, которого в СМИ прозвали "Милуокским каннибалом".

Лента акцентировала не только на жутких подробностях, но и на равнодушии полиции, которая игнорировала жалобы соседей и очевидные доказательства. Роль Дамера блестяще исполнил Эван Питерс, а сериал собрал более миллиарда часов просмотра за первые два месяца.

Второй сезон посвящен делу братьев Менендесов, которых обвинили в убийстве собственных родителей. Судебный процесс, происходивший на глазах у всей Америки, стал настоящим медиа-шоу, а дело братьев разделило общество: кто-то видел в них жестоких убийц, а кто-то - жертв собственных родителей.

Сезон получил высокие рейтинги на Netflix, став №1 в мире после выхода, и собрал миллионы просмотров.

