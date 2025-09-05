Это вкусный и простой способ улучшить вкус салатов, супов или запеканок.

Хрустящий жареный лук - это чуть ли не самое лучшее, что вообще могло придумать человечество. Эти кусочки идеально завершают запеканки, становятся вкуснейшей начинкой для сэндвичей, придают салатам аппетитный хруст и служат неотразимым украшением супов. Но все покупные варианты, которые вы могли встречать, содержат пшеницу, а кто-то ведь мог отказаться от глютена.

Поэтому есть гениальный лайфхак, который показывает, как приготовить хрустящий, насыщенный вкусом лук в микроволновке, используя всего два ингредиента — лук и масло, пишет Parade.

Чем так хорош хрустящий жареный лук

Хрустящий жареный лук — это универсальный ингредиент, который мгновенно улучшает любое блюдо. Он добавляет и вкус, и текстуру, которых так не хватает, если их убрать.

В американской кухне именно солёный, насыщенный хруст жареного лука делает запеканку из зелёной фасоли культовой, превращает обычный сэндвич во что-то, от чего невозможно оторваться, а кремовый суп — в завершённое и гармоничное блюдо.

Проблема в том, что традиционные варианты делают с использованием панировки из пшеничной муки, которая и даёт хруст. Это значит, что тем, кто придерживается безглютеновой диеты или ищет низкоуглеводные варианты, приходится довольствоваться заменителями, которые редко дают тот же результат.

Как приготовить хрустящий жареный лук в микроволновке

Для этого рецепта нужен всего лишь лук и немного масла. Сначала очистите и нарежьте лук тонкими, ровными ломтиками. Разделите кольца на более мелкие части, чтобы они прожарились равномернее.

Сложите лук в миску, подходящую для микроволновки, сбрызните маслом и перемешайте. Лучше всего подошло бы растительное масло. Щепотка соли добавит вкуса и поможет вытянуть лишнюю влагу.

Дальше начинайте готовить короткими подходами. По рецепту нужно 10 минут, перемешивая каждые две, но это рассчитано на целую луковицу. Всё зависит от того, сколько лука вы готовите и насколько мощная у вас микроволновка, так что придётся немного поиграть с настройками.

Самое главное - дайте ему отдохнуть. Когда вытащите лук из микроволновки, он ещё будет мягким, но не пугайтесь. Выложите ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и через несколько минут они станут хрустящими.

