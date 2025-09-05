Они были вместе шесть лет.

Украинский певец, победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин расходится со своей женой Иванной.

О разрыве супругов стало известно в пятницу, 5 сентября. Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное фото и скриншот сообщения со словами "Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог". После этого он сообщил, что на длительное время исчезнет из сети.

Его жена опубликовала в stories видео, на котором плачет. Она отметила, что не будет доставать "грязное белье" об их отношениях и разрыве:

"Наша история длиной почти шесть лет подъехала к конечной станции".

Напомним, в начале года жена Сасанчина признавалась, что у них были проблемы в отношениях. Пара даже задумывалась о разводе, однако тогда до этого не дошло.

