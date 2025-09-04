Мировая премьера фильма состоится 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

16 октября 2025 года в украинский прокат выходит криминальная комедия "Грабитель с крыши" (Roofman), основанная на невероятной реальной истории американца Джеффри Манчестера.

В фильме, название которого дословно переводится как "Кровельщик", звезда франшиз "Супер Майк" и "Мачо и ботан", а также фильмов "Моргни дважды", "Дэдпул и Росомаха" и "Удача Логана" Ченнинг Татум проявил себя в совершенно новом амплуа – не только как привлекательного героя, но и как сложную и многогранную личность.

УНИАН вместе с кинокомпанией Green Light Films, представляющей фильм Украине, рассказывают, как голливудский звездный актер перевоплотился в реального преступника.

Видео дня

Джеффри Манчестер – кто он и почему его история захватывает?

Джеффри Манчестер, известный под прозвищем "Кровельщик" (англ. Roofman), прославился в США своей необычной тактикой ограблений. Он проникал в рестораны McDonald's через крышу, тщательно планируя каждую операцию. За время своей "карьеры" мужчина успел ограбить от 40 до 60 заведений, однако никогда не применял жестокости: работников он закрывал в морозильных камерах, но обращался с ними вежливо и осторожно.

В 2004 году Манчестер сумел сбежать из тюрьмы, спрятавшись в кузове грузовика под фанерной панелью собственного производства. После побега он поселился в заброшенном магазине Toys R Us, где обустроил себе "квартиру" за стеной. Днем он там скрывался, а ночью катался на велосипедах, играл с игрушками и даже завел романтические отношения с женщиной, которая понятия не имела о его прошлом.

Эта удивительная двойственность – сочетание криминального прошлого и попыток вести "нормальную" жизнь – делает историю Манчестера невероятно кинематографичной.

Процесс съемок: приключения среди игрушек и свобода импровизации

Съемки проходили в настоящем заброшенном магазине Toys R Us, который команда восстановила специально для фильма. Здесь Татум играл среди ярких игрушек, катался на велосипеде, вволю ел сладости и исследовал магазин ночью. Его главной задачей было – не просто играть, а превратиться во "взрослого ребенка", который радуется свободе.

Режиссер Дерек Сиенфранс позволял актерам импровизировать, что придало фильму легкости и непредсказуемости. Например, одну из пикантных, и одновременно смешных сцен, где Татум убегает по магазину голым, снимали в 12 дублей.

Особенной эта роль стала еще и потому, что Татум лично общался с самим Джеффом Манчестером по телефону, чтобы понять его мотивацию и особенности характера. Благодаря этому актер смог удачно передать баланс между хитростью преступника и человечностью героя. Ведь Манчестер жил по своему "кодексу чести", и это делает его образ еще более привлекательным и непредсказуемым.

Почему эта роль важна для Татума

Татум признается, что еще несколько лет назад чувствовал себя "загнанным в угол" – его постоянно видели только как красавца-ловеласа или модель. Поступавшие предложения были однотипными и он решил взять паузу от кино.

Роль в "Грабителе по призванию" стала для актера настоящим вызовом и способом показать новые грани себя. Здесь он соединил физическую динамику – сцены побегов и приключений в магазине, комедийную легкость и глубокие, эмоциональные моменты. Особую ценность добавляет то, что тема отцовства тесно перекликается с собственной жизнью Татума, что позволяет актеру передать эмоциональную глубину героя.

Напомним, кроме самого Татума в фильме "Грабитель по призванию" сыграли Кирстен Данст ("Интервью с вампиром", "Власть пса", "Восстание штатов", франшиза "Человек-паук", сериал "Фарго"), Бен Мендельсон ("Ограбление казино", "Место под соснами", "Темные времена", "Капитан Марвел"), Питер Динклэйдж ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка", "Мстители: Война бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", сериал "Игра престолов"), Узо Адуба (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Резиденция"), Джуно Темпл ("Одноклассницы", "Город грехов 2", сериалы "Форго", "Тед Лассо"), Лакит Стэнфилд ("Неограненные драгоценности", "Ножи наголо", "Иуда и черный мессия"), Тони Револори ("Отель "Гранд Будапешт", "Крик 6", франшиза "Человек-паук", сериал "Дом с прислугой") и другие.

Снял фильм американец Дерек Сиенфренс ("Валентинка", "Место под соснами", "Свет в океане"). Также он является соавтором сценария к фильму "Звук металла", который был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Мировая премьера фильма состоится 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Вас также могут заинтересовать новости: