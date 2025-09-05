Они связаны не только общим шоу, но и дружбой.

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина прокомментировала слухи о сложном характере ее подруги Оли Поляковой.

В разговоре с шоу "Утро в большом городе" блогершу спросили, правда ли, что певица просто невыносима в коммуникации с персоналом. По словам телеведущей Алины Шаманской, ходят слухи, что Полякова может кричать и нецензурно выражаться, и даже швырнуть кисточку для макияжа, если ей не понравится ее образ.

На вопрос, попадала ли она когда-то под горячую руку Поляковой, Ефросинина ответила коротко:

Видео дня

"Нет, со мной она котик".

Как известно, Полякова и Ефросинина ведут подкаст и шоу "Дорослі дівчата", где в откровенном и часто ироничном стиле обсуждают темы личной жизни, карьеры, общества и отношений.

Напомним, ранее рэпер и продюсер Потап назвал размер гонорара за выступление Оли Поляковой.

Вас также могут заинтересовать новости: