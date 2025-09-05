Они доказывают, что мода может быть не только эффектной, но и доступной.

Модные подиумы уже очертили главные тенденции сезона осень/зима 2025, и в этом году они максимально практичны.

Как пишет Who What Wear, в центре внимания оказались базовые вещи с новыми силуэтами и свежими оттенками, которые легко комбинировать и вписать в повседневный гардероб. Эсперты собрали топ-6 трендов нового сезона:

Функциональные куртки с высоким воротником

Фаворитом осени стали куртки с объемным горлом. Спортивный силуэт уже превратился в хит street style, а на подиумах этот фасон был одним из самых заметных. Идеальное сочетание - с романтичной юбкой контрастного цвета.

Джинс в темном индиго

Темно-синий деним возвращает себе первенство. Широкие брюки, джинсовые платья или жакеты в глубоких оттенках выглядят одинаково уместно и в офисе, и на вечеринке, добавляя образу собранности и элегантности.

Вещи с кружевной отделкой

Кружево теперь повсюду - от шорт и юбок до топов и платьев. Осенний лайфхак: платье с кружевом можно надеть поверх джинсов и под oversize-свитер. Выглядит стильно и многослойно.

Комфортные мюли

Уютные модели, вдохновленные домашними тапочками, стали неожиданным фаворитом сезона. Если не готовы тратить большие суммы на дизайнерские варианты, на массмаркете есть немало стильных альтернатив.

Поло-топы

Преппи-классика снова в моде. Полосатые, базовые или вязаные - поло легко комбинировать с джинсами и юбками, создавая универсальные ежедневные образы.

Темно-шоколадный оттенок

Коричневый в глубоких шоколадных тонах стал одним из ключевых цветов сезона. Total-look или небольшой акцент в таком оттенке придает образу более дорогое и элегантное звучание.

Клетка

Привычный принт получил новое прочтение в коллекциях The Row, Bottega Veneta и Calvin Klein. В этом сезоне стоит экспериментировать: носить клетчатую рубашку на талии, выбирать тренч или даже брюки в клетку.

Ранее эксперты более подробно рассказывали о необычном тренде - носить платье поверх джинсов. Его подхватили у шведской стилистки Hanna MW.

