Такие техники первыми осваивают новички на профессиональных кухнях.

Бывшая шеф-повар американского телевизионного шоу Top Chef Сара Брэдли продемонстрировала простой, но эффективный совет по безопасности на кухне. Она советует использовать кухонное полотенце во время нарезания твердого сыра, чтобы защитить ладони от ножа. Этот совет подойдет и для безопасного нарезания других твердых продуктов, пишет издание Parade.

В своем Инстаграме шеф-повар показала, как правильно и безопасно нарезать твердый сыр. Она говорит, что лучше брать зубчатый хлебный нож. А для дополнительной безопасности при нарезании сыра обеими руками острый кончик ножа надо придерживать полотенцем.

Она также рассказала, что неоднократно видела, как люди резали руки ножами, когда пробовали разрезать твердый кусок сыра обычным кухонным ножом. Именно поэтому сыр и другие твердые продукты лучше нарезать зубчатым ножом, и при этом держать лезвие с помощью полотенца. Если нож соскочит, то его удар придется на полотенце, а не ладонь. Резать сыр лучше плавными покачивающимися движениями, помогая себе корпусом.

Видео дня

В комментарии Parade она рассказала, что этому трюку они обучают новичков на своей кухне. Она говорит, что с помощью полотенца лучше резать твердые фрукты или овощи. Например, разрезать авокадо.

Больше советов от профессиональных поваров

Напомним, что по совету шеф-повара яйца надо варить точное время, не переваривая. Чтобы получить идеальную текстуру варить надо 7 минут 30 секунд. Но при этом важна техника и другие мелкие нюансы. Следуя советам, можно научиться варить яйца, в которых будет кремовый и изысканный вкус.

Вас также могут заинтересовать новости: