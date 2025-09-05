Певица нашла действенный способ, как мотивировать ребенка учиться.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как поощряет старшую дочь к домашним делам и обязанностям. Звезда призналась, что начала платить ребенку.

В своем Telegram-канале Наталья поделилась, что ей удалось приучить 13-летнюю дочь Мишель к определенным обязанностям благодаря карманным деньгам. Как отметила артистка, девочка уже получает свою месячную зарплату.

"Она все лето следила за садом. У нее своих там пару плодов было. Мы ей за это платили деньги. 1000 грн в месяц, что неплохо, я думаю, для ребенка", - заявила певица.

Могилевская также рассказала, что сейчас размышляет над тем, чтобы платить девочке-подростку еще и за чтение книг. К примеру, награждать ее за каждые прочитанные 100 страниц. По мнению исполнительницы, это может улучшить успеваемость ее ребенка.

"Мы думаем с мужем, чтобы стимулировать ребенка за каждые 100 страниц давать какие-то деньги. Я почитала, что стимулировать деньгами за уборку - в том нет смысла, но вот за чтение - имеет смысл", - заявила звезда.

Наталья подчеркнула, что тема поощрения детей деньгами за обучение является актуальной, как для нее, так и для ее поклонников, особенно с началом нового учебного года.

Недавно Наталья Могилевская показала свою старшую названную дочь Мишель и раскрыла амбициозные цели девочки на период школы.

