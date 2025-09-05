Блогерша поделилась деталями недавних конфликтов.

Скандально известная блогерка Елена Мандзюк призналась, что заставило ее согласиться на встречу с не менее скандальной Анной Алхим.

"Когда конфликт уже был на пике, ко мне обратилась Рамина и сказала: "Слушай, должно же быть какое-то решение этой проблемы. Нельзя же просто постоянно лить грязь друг на друга. Давай как-то это решим. Вот вы встретитесь, поговорите". Я долго думала, мы обсуждали, какие должны быть условия. Я взвесила все риски, понимала, что меня будут хейтить". - вспомнила Елена в интервью Show 24.

Она добавила, что у нее была цель "найти решение проблемы", а не ссориться или кого-то обижать: "Поэтому мы пошли на интервью".

Как отметила Мандзюк, какое бы решение она не приняла, хейта было не избежать, поэтому она просто пыталась быть собой и выражать позицию, которая ей присуща. Однако, при этом блогер отметила, что больше бы не согласилась на подобное интервью.

Также Елена поделилась деталями уголовного производства, которое было недавно открыто против нее из-за разжигания внутренней вражды, при содействии нардепа Алексея Гончаренко. По мнению блогерши, политик злоупотребляет своими обязанностями и если бы не его участие это дело не получило бы никакого развития:

"Я не думала, что депутаты такой фигней занимаются: сидят комментарии вычитывают у блогеров или смотрят, что я рекламирую. Он сейчас использует открытое уголовное производство и как финансовое давление на меня".

Также Мандзюк добавила, что задумывалась над тем, чтобы подать встречное заявление на Алексея Гончаренко из-за клеветы, но пока колеблется, ведь не думает, что это приведет к каким-то изменениям.

Напомним, что после полученных угроз и хейта Елена Мандзюк заговорила о выезде из Украины.

