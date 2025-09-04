Психолог рассказал, как не поддаваться внутреннему и внешнему давлению.

Американский психолог Марк Треверс назвал три способа преодолеть страх никогда не найти любовь.

"Многие из нас воспитаны с убеждением, что главная цель жизни - быть с кем-то, настолько, что одна только мысль о том, чтобы остаться одной или одному, вызывает страх. Однако не само одиночество опасно для нашего личного и эмоционального благополучия, а страх перед ним. Поддавшись этому страху, мы можем перестать заботиться о дружеских и семейных отношениях и начать искать романтические связи, надеясь, что они "сделают нас целыми", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, часто этот страх возникает из-за так называемых "идеализирующих убеждений об отношениях" - веры в то, что человек может быть по-настоящему счастлив только в паре, как показало исследование 2024 года, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Чтобы не поддаваться внутреннему и внешнему давлению, психологи предлагают три способа преодолеть страх одиночества:

Полностью погрузитесь в свои увлечения и хобби. Исследование 2022 года доказало, что опыт одиночества у людей разный: кто-то процветает, кто-то испытывает трудности, а кто-то чувствует смешанные эмоции. Когда мы полностью сосредоточены на поиске партнера, нам сложно уделять внимание собственным нуждам и увлечениям. Эти действия часто приводят к сожалениям, обиде и потере собственной идентичности. Вместо того чтобы воспринимать одиночество как проблему, используйте это время для заботы о себе, открытия новых хобби и развития навыков.

Поддерживайте существующие связи. Когда мы сосредоточены на "потенциально значимых" романтических отношениях, мы можем пренебрегать друзьями и семьей, ослабляя поддержку и изоляцию. Вкладывайтесь в дружбу: планируйте встречи, углубляйте связи с теми, кто вас любит. Вы почувствуете себя менее одинокими, осознавая ценность уже существующих отношений.

Развивайте "мышление изобилия". Сосредотачивайтесь на том, что у вас уже есть, а не на том, чего не хватает. Это поможет перестать "гнаться" за тем, чего нет, и освободит место для притока любви, поддержки и одобрения.

