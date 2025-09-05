Главный секрет ухода за мирной лилией - внимательность к влажности почвы. Избегая чрезмерного полива и пересыхания, можно надолго сохранить красоту этого растения и наслаждаться его цветением.

Спатифиллумы - одни из самых популярных комнатных растений благодаря своим тёмно-зелёным густым листьям и элегантным белым цветам. Они выглядят очень эффектно в интерьере и считаются неприхотливыми. Однако именно с ними у новичков чаще всего возникают проблемы: листья начинают желтеть или увядать, и многие думают, что растение погибает. На самом деле чаще всего причина кроется в одном - неправильном поливе.

Хозяйка магазина комнатных растений Plantique в Глазго Джордан Трейнер рассказала изданию Express, что главная ошибка владельцев мирных лилий - это либо переувлажнение, либо пересушивание почвы. При избытке воды растение быстро теряет устойчивость, корни начинают гнить, а листья желтеют и обвисают. Но и недостаток влаги вызывает те же симптомы - пожелтение и вялость листвы. Из-за этого многим кажется, что "правильного" способа полива не существует.

На самом деле всё просто: ориентироваться нужно не на график, а на состояние почвы. Лучший способ определить, нужна ли растению вода, - потрогать землю пальцем. Если грунт влажный, поливать категорически не стоит: это только усугубит ситуацию. Но если верхний слой подсох, можно смело поливать.

Видео дня

Джордан советует: небольшой спатифиллум, который стоит, например, на рабочем столе, обычно достаточно поливать один раз в 10-14 дней. А вот более крупные растения требуют полива реже, так как их объём почвы лучше удерживает влагу.

Если же растение всё-таки пересохло, не стоит паниковать. Мирные лилии хорошо восстанавливаются: достаточно поставить горшок в воду на несколько часов, чтобы грунт полностью пропитался. Уже вскоре листья поднимутся, а сама лилия снова будет выглядеть здоровой. Пожелтевшие листья можно удалить - это не навредит растению и поможет быстрее обновить зелёную массу.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как сделать, чтобыо рхидея цвела второй раз.

Вас также могут заинтересовать новости: