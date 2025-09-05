Дата 5 сентября пройдет удачно, если придерживаться народных обычаев дня.

5 сентября - интересная дата народного календаря со множеством традиций. Всем матерям стоит быть осведомленными в том, какой сегодня праздник наступает, ведь именно им он посвящен. А верующие супружеские пары могут помолиться о пополнении в семье.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В украинской истории были именинники сегодняшней даты, которые прославились на всю страну - военный УНР Владимир Сикевич, художник и скульптор Михаил Гаврилко, кинематографист Александр Денисенко, гимнастка Татьяна Гуцу и хоккеист Сергей Бабинец.

Официально никакого праздника сегодня в Украине нет. Это обыкновенная рабочая пятница.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане вспоминают родителей Иоанна Предтечи Захария и Елизавету. Считается, что молитва этим святым помогает бездетным парам забеременеть. Зная, какой сегодня церковный праздник, можно поздравить знакомых Лиз с Днем ангела Елизаветы. В старом стиле дата посвящается памяти Луппа Солунского.

Какой сегодня праздник в мире

В социальных сетях появилась идея в пятый день осени отмечать День ленивой мамы, когда всем матерям разрешается полениться и побаловать себя. Послеродовая депрессия - очень серьезная проблема для родивших женщин, и для её профилактики важно позволять себе отдыхать.

ООН на эту дату установила Международный день благотворительности. Лучший способ его провести - добровольно сделать хорошее дело, например, пожертвовать деньги в фонд или сдать донорскую кровь.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День туристических журналистов, День борьбы с миеломой, День реки Амазонка, День сырной пиццы и День психоаналитика.

5 сентября - праздник рождения таких знаменитостей, как философа Томмазо Кампанелла, композитора Йоганна Кристиана Баха, художника Каспара Фридриха, композитора Джона Кейджа, актрисы Ракель Велч, певца Фредди Меркьюри и актера Майкла Китона.

Какой праздник 5 сентября в народе

В далекие времена люди постоянно наблюдали за погодой и составили приметы:

журавли и аисты улетели на юг - к ранним заморозкам;

чем ниже летят птицы, тем теплее будет зима;

птицы много поют - бабье лето затянется;

возле рек громко квакают лягушки - к непогоде.

По народным обычаям в праздник сегодня положено убирать дом, мыться, ходить в баню. Наши предки верили, что чистюли будут благословлены. Очень удачным этот день считают для зачатия и родов, а также свадеб - такой брак никто не разрушит.

Что нельзя делать сегодня

Не пытайтесь лгать в этот день - обман обязательно раскроется. Особенно неудачный сегодня праздник для клеветы. Запрещено делиться планами, загадывать желания, рассказывать свои секреты и давать обещания. В целом нужно быть осторожными с тем, что говорите.

Вас также могут заинтересовать новости: