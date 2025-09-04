Сеть возмутил пост певицы о ее годовщине брака.

Известная украинская певица Анастасия Приходько попала в очередной скандал. Звезда возмутила своих поклонников, резко перейдя на русский язык.

Сегодня, 4 сентября, артистка отметила 12-ю годовщину брака со своим супругом. В честь этого Приходько опубликовала тематический пост в своем Instagram, в котором обратилась к любимому.

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если надо будет - я в миг отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!" - написала она.

Однако, внимание привлекло не столько само обращение Анастасии, а язык, который она выбрала для этого текста. Пост вышел полностью русскоязычным, что сразу возмутило поклонников ее творчества и даже заставило их отписаться от ее блога.

Комментаторов удивила позиция Приходько:

"Госпожа Анастасия пост на русском? Почему не на украинском?"

"Вот только через "язык" и отпишусь... Не думала, что есть еще одна Каменских".

"Как можно писать на языке агрессора, вы же, госпожа Анастасия, сидите в подвале от русни, и пишете на русском, вам не стыдно?"

Пока что певица никак не комментировала этот скандал. Однако, стоит отметить, что это не первый "звоночек" о возвращении Анастасии Приходько к русскому. Ранее она заявляла, что не против снова исполнять свои русскоязычные хиты на концертах, ведь по ее словам, ей это разрешил делать языковой омбудсмен.

