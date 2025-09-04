По их мнению, эти артисты испортили свою репутацию.

Известный украинский дуэт братьев Борисенко, которые стали известны благодаря "Фабрике звезд", рассказали, какие украинские артисты вызывают у них отвращение. По их словам, на такую реакцию повлияла гражданская позиция этих певцов.

В своем комментарии YouTube-проекту NABARI братья выделили двух исполнителей, которых, по их мнению, уже трудно отнести к украинскому шоу-бизнесу.

Первой они назвали Настю Каменских, вспомнив о недавнем языковом скандале, связанном с певицей:

"Я не принимаю артистов, которые несут в общество х*рню. Например, "какая разница" - все знаем эту артистку, которая позволила себе это делать на концерте в штатах. Это большое неуважение".

Также в список нелюбимых украинских артистов братьев Борисенко попал Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения проживает за границей, выехав из Украины.

"Мне не нравится Олег Винник. Ну это уже просто не украинский шоу-бизнес", - подчеркнул Владимир Борисенко.

Стоит отметить, что изначально Борисенко не хотели называть имена этих артистов, ведь надеялись, что те изменят личные взгляды:

"Я не буду называть имена... Чтобы людей лично не обижать. Возможно они сделают выводы. Возможно они изменятся".

В том же интервью участники "Фабрики звезд", признались, сколько они зарабатывали в начале своей карьеры, в частности во время выступлений в популярном тогда шоу.

