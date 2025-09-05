Украинский романтический триллер о первых днях полномасштабного вторжения 'Медовый месяц' выходит в прокат

Объявлены даты специальных показов.

Действие фильма происходит в маленьком городке под Киевом. Главные герои Тарас и Оля, после вечеринки с друзьями, проводят первую ночь в своей новой квартире. На рассвете их жизнь необратимо меняется. Они не успевают уехать вовремя, а под домом уже появляются оккупанты. Пара оказывается в ловушке собственной квартире - без электричества, воды и связи. В течение пяти дней между ними исчезает все лишнее - остается только правда о них самих и бездна настоящей близости между двумя людьми.

Эта лента будет близка каждому, кто в первые дни полномасштабного вторжения был растерян, чувствовал себя в опасности и в тяжелые минуты находил поддержку и любовь рядом с любимыми людьми.

Мировая премьера фильма "Медовый месяц" состоялась в 2024 году на Венецианском кинофестивале - одном из самых престижных кинофестивалей класса "А". В общем, фильм принял участие в международных кинофестивалях в 15 странах мира, получил высшую награду Гран-при на КМКФ "Молодость" в Киеве, Гран-при жюри "Золотой Атлас" на международном кинофестивале в Аррасе во Франции и Гран-при на кинофестивале в Софии уже в 2025-м.

Режиссером и автором сценария фильма является Жанна Озирна, "Медовый месяц" - ее полнометражный дебют. В 2020 году Жанна была отобрана в программу Berlinale Talents (которая отмечает перспективных кинематографистов со всего мира). В 2025 году Жанна Озирна за создание фильма "Медовый месяц" была выдвинута на соискание Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

"Я хотела сделать фильм, где бы киноязык максимально точно воспроизводил внутреннее состояние героев и менялся вместе с их изменением. И я также хотела сделать фильм, где минималистичные средства выразительности работали бы на широкую эмоциональную амплитуду. Вот эти две задачи я ставила перед собой", - подчеркивает режиссер ленты Жанна Озирна.

Фильм создан благодаря гранту La Biennale di Venezia. Продюсером фильма является Дмитрий Суханов. Среди самых известных его фильмов - бесспорный украинский хит "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Дмитрий Суханов, продюсер проекта: "Мы сделали историю о нас, об обычных людях, которые оказались в состоянии эмоционального лимбо. Фильм, который помогает зрителю понять, что мы пережили, что переживаем сейчас и на какие ценности можем опираться, чтобы выйти из этого состояния. И это не только любовь, доверие и надежда, но и право чувствовать страх и ярость, например. Деликатная и необходимая нам всем психотерапия, эффект которой длится еще несколько дней после просмотра".

Главные роли исполнили украинские актеры Ирина Нирша и Роман Луцкий.

Для Ирины это - первая главная роль в кино. И уже в начале 2025 года она получила премию имени Сергея Параджанова за лучшую актерскую игру в "Медовом Месяце" от Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ). Этой премией награждают кинематографистов за профессиональные дебюты.

Роман Луцкий в кино ранее играл как в фильмах для массового зрителя - "Сторожевая застава", "Секс и ничего личного", - так и в артгаусных фильмах - "Отблеск", "Братья. Последняя исповедь" и другие. С недавних пор актер работает и за рубежом: лента Дамиана Коцура "Под вулканом", где Роман сыграл одну из главных ролей, была выдвинута Польшей на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" в 2025 году. Также на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в июле состоялась мировая премьера фильма "Реновация" (Renovation, Литва, Латвия, Бельгия, 2025) с участием актера. Также Роман является ведущим актером Ивано-Франковского академического театра.

"Движение в неизвестность - это риск, скорее всего он осознанный, но это лучшее состояние чем парализующее ожидание неизвестного. Действовать - значит жить!" - добавил Роман Луцкий.

В фильме также сыграл Александр Рудинский - актер театра и кино, который сейчас играет в кино и в Украине, и за рубежом. В частности, в этом году он получал на сцене в Лондоне престижную премию BAFTA в составе команды фильма "Камень, ножницы, бумага", которая была награждена премией за лучший короткометражный фильм.

Ждите "Медовый месяц" в прокате с 11 сентября.

8 сентября во Львове состоится специальный показ фильма "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Фильм стал частью Львовского международного кинофестиваля Wiz-Art

Владельцы абонементов на фестиваль могут забронировать себе места. Фильм лично представят режиссер Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов и исполнители главных ролей - Роман Луцкий и Ирина Нирша.

Модерирует Станислав Тарасенко.

Это возможность первыми во Львове увидеть одну из самых ожидаемых украинских премьер и вживую пообщаться с командой фильма.

Билеты уже доступны по ссылке.

Ссылка на абонементы фестиваля Wiz-Art.

12 сентября состоится специальный показ в Одессе. В обсуждении примут участие Ирина Нирша, исполнительница главной роли, родом из Одессы, а также Жанна Озирна - режиссер и Дмитрий Суханов - продюсер.

Билеты уже доступны по ссылке.

А 13 сентября состоится показ фильма в KINO42 с участием съемочной группы.

Дистрибутором является B&H Film Distribution. Фильм адаптирован для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха. Специальные версии фильма будут работать через платформу Kinozir.com

Медиапартнерами фильма стали: платформа "Киевстар ТВ"; 1+1 Украина и 1+1 Медиа.

Промоция фильма поддержана Государственным агентством Украины по вопросам кино.

Информационные партнеры: #ПроШоКино; ТыКиев; Marie Claire; LUX FM.

Вот что международная пресса писала о фильме "Медовый месяц":

"Двое влюбленных, строят жизнь вместе. Многие фильмы этим заканчиваются, но не в этот раз. В "Медовом месяце" - это только начало. Ведь на следующий день начинается полномасштабное вторжение. Нормальных людей жизнь к такому не готовила. Эта пара не знает, как вести себя. Но они есть друг у друга. "В гардеробной, в коридоре, в ванной". Иногда этого достаточно".

