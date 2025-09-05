Ранее певица признавалась, что ощущает себя самой счастливой женщиной.

Известная украинская певица Ирина Билык предстала перед поклонниками в необычном образе - с голубыми прядями волос. В подписи к опубликованному в Instagram снимку 55-летняя артистка решила затронуть с фанатами важную тему.

"А вы как считаете, зачем замуж, если рано или поздно разводиться?" - обратилась Билык к подписчикам.

В комментариях мнения разделились:

"В нашей жизни нужно перепробовать все, чтобы на старости не жалеть", "А я наивная, верю, что жили они долго и умерли в один день", "Чтобы не скучно жилось", "В момент любви веришь, что единственный и на всю жизнь. Так и есть, если каждый поддерживает огонь", "Я после двух разводов решила, что нужно жить для себя, брак для меня не главное. Главное - свой внутренний комфорт. Если действительно достойный партнер рядом - это также отлично", "Почему обязательно разводиться? Можно жениться на всю жизнь!", "А может найти того, с кем не захотите развестись".

Напомним, что у певицы был лишь один официальный брак - с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, который является отцом ее младшего сына Табриза. Весной Билык призналась, что ощущает себя самой счастливой женщиной, но счастье это не связано с отношениями.

