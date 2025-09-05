Спасите любимую одежду при помощи эффективных методов удаления пятен крови.

Кровь — одно из самых сложных пятен для удаления. В отличие от других загрязнений, пятна крови со временем постепенно меняются, так как происходит окисление гемоглобина, в результате чего они меняют цвет с ярко-красного на темно-коричневый.

Издание Better Homes and Gardens выяснило, как вывести засохшую кровь из одежды.

Можно ли отстирать пятна крови мылом

Мыло и вода - самый эффективный способ удаления большинства кровавых пятен, особенно если они свежие и находятся на одежде или других небольших предметах, как наволочки.

Сначала промойте пятно холодной проточной водой, пока оно не посветлеет. После этого вотрите мыло в загрязнение. Чередуйте воду и мыло до тех пор, пока пятно не исчезнет. Затем промойте одежду холодной проточной водой, чтобы удалить остатки мыла, и постирайте как обычно. При этом не кладите вещь в сушилку, пока не убедитесь, что пятно полностью удалено.

Как вывести старые пятна крови перекисью водорода

Перекись водорода - отличное средство для удаления пятен крови, которое хорошо работает как на свежих, так и на застарелых пятнах. Однако перекись может оказать отбеливающий эффект на некоторые ткани, поэтому перед использованием для удаления пятен необходимо провести тест на небольшом участке.

Если ткань хорошо переносит обработку перекисью, то нанесите ее на ткань и аккуратно промокните пятно. Для более крупных пятен используйте распылитель, чтобы сбрызнуть сразу большую область. Для небольших пятен используйте ватный тампон, чтобы аккуратно промокнуть пятно.

После удаления пятна окуните ткань в чистую воду и аккуратно промойте область, чтобы удалить с нее все лишнее.

Кстати, этот способ подойдет для удаления пятен крови с матраса.

Как удалить пятна крови с помощью ферментного пятновыводителя

Сначала промойте пятно холодной проточной водой, после чего нанесите ферментное средство для удаления пятен на пятно. Для более стойких загрязнений может быть полезно использовать щетку, чтобы средство лучше проникло в ткань. Дальше вещь нужно постирать в холодной воде в обычном режиме, если на ярлыке не указано другое.

После стирки вещи с пятнами крови проверьте, полностью ли пятно удалилось при стирке. Если пятно осталось, то не стоит сушить вещь, так как тепло закрепит пятно. В этом случае лучше повторит процедуру.

Как вывести пятно крови с белой одежды

Когда речь заходит об удалении пятен крови с белой одежды, очень важно как можно скорее нанести пятновыводитель и постирать вещь. При стирке белых вещей с пятнами крови лучше избегать использования хлорного отбеливателя, так как он может вызвать химическую реакцию, которая закрепит пятно. Если вы не можете сразу постирать одежду с пятнами крови, промокните пятно водой или, если возможно, промойте его прохладной проточной водой.

После обработки пятновыводителем, потирайте вещь в холодной воде в обычном режиме, если на ярлыке не указано другое. После стирки проверьте, полностью ли оно удалилось. Если нет, то повторите процедуру.

Как вывести застарелое пятно крови

Замачивание сильно загрязненной кровью вещи в растворе кислородного отбеливателя - это простой способ удалить пятна с объемных или крупных вещей, как белые джинсы или толстовки с капюшоном, или значительные пятна с более мелких вещей, как белая футболка.

Кислородный отбеливатель следует растворить в горячей воде; если одежда, которую необходимо замочить, не переносит горячую воду, дайте раствору остыть. Оставьте вещь в растворе минимум на час, но лучше на ночь, затем постирайте как обычно.

