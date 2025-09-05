Ранее сообщалось, что у сериала намечается возвращение в Европу.

Создатель хитового сериала "Белый лотос" (The White Lotus) Майк Уайт с HBO выбрали Францию местом действия для четвертого сезона популярной детективно-комедийной драмы, пишет Deadline.

Сообщается, что у канала есть сотрудничество с сетью отелей Four Seasons, которые в проекте превращаются в "отели Белого лотоса". Наибольший интерес вызвал Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу - легендарный курорт с богатыми голливудскими связями и расположением неподалеку от Канн.

Впрочем, источники подчеркивают, что окончательный выбор еще не сделан. Обычно в одном сезоне задействуется несколько отелей, как это было в Таиланде: в третьем сезоне основное место занимал Four Seasons Resort Koh Samui, но также использовались еще три гостиницы вне сети Four Seasons. Пока неясно, станет ли французский Four Seasons ключевой площадкой нового сезона. Среди других вариантов - Megève в Альпах и парижский Hotel George V.

Видео дня

Cap-Ferrat ближе всего к традиционному стилю сериала: первые три сезона разворачивались в курортных комплексах у моря - на Гавайях (сезон 1), в Италии (сезон 2) и Таиланде (сезон 3).

Megève мог бы стать совершенно иной локацией, хотя и слишком контрастной - особенно если съемки стартуют до мая следующего года, ведь зимой это известный горнолыжный курорт. Актеры неоднократно говорили, что Уайт не любит холод и раньше отвергал идеи снимать в подобных условиях.

Париж тоже рассматривается, хотя это означало бы резкий поворот - действие переместилось бы из курортной атмосферы в городской пейзаж, пусть и очень живописный и романтичный.

Ранее сообщалось, что у сериала, третий сезон которого получил 23 номинации на "Эмми", вероятно, намечается возвращение в Европу.

Первоначально планировалось, что Уайт и руководство HBO займутся выбором площадок весной, однако поездку отложили до лета - автору нужно было восстановиться после завершения работы над третьим сезоном.

Напомним, ранее УНИАН писал, что вышел жуткий тизер сериала "Монстр: История Эда Гина".

Вас также могут заинтересовать новости: